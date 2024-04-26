وزير إيطالي: الطاقة المتجددة وحدها لا تغطي استهلاكنا حتى الـ2050

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي، أن مصادر الطاقة المتجددة لوحدها، “لا يمكنها أن تسد استهلاكنا حتى عام 2050”.

وقال وزير البيئة وأمن الطاقة جِلبيرتو بيكيتّو فراتين في تصريحات إذاعية الجمعة: “نحن بحاجة لإيجاد توازن بين من يقول إن كل شيء يجب أن يكون متجددا، مقابل من يقول إن إيطاليا أجمل بلد في العالم ولا يمكننا أن نملأها بالألواح الكهروضوئية وتوربينات الرياح في كل مكان”.

وأشار إلى أنه “لذلك، نحن بحاجة لإيجاد نقطة توازن، إذ يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تفعل كثيراً، هدف الخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ (PNIEC) الذي قدمته، يطرح نموًا ملحوظًا بمصادر الطاقة المتجددة من الآن وحتى عام 2030”.

واستدرك الوزير: “لكن مصادر الطاقة المتجددة تنتج بوجود شمس مشرقة والرياح، بينما تشير توقعات الخبراء بشأن نمو استهلاك الطاقة بحلول عام 2050 إلى أنه سيتضاعف مقارنة باليوم، ولا يمكن سد هذا الطلب باستخدام الطاقة الكهروضوئية والرياح وحدهما”.