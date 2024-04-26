الأمم المتحدة: جهود لتجنب اقتحام قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر بالسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن مبعوثه الشخصي الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة، “منخرط مع الأطراف للتهدئة” في الفاشر، وذلك إثر “تلقي تقارير مثيرة للقلق بشكل متزايد عن تصعيد كبير للتوترات” بالمدينة بشمال دارفور، غربي السودان.

وأشارت المذكرة الصادرة الجمعة عن المتحدث باسم الأمين العام إلى أن التقارير “تفيد بأن قوات الدعم السريع تطوق المدينة، مما يشير إلى أن التحرك المنسق لمهاجمة المدينة قد يكون وشيكاً، وفي الوقت نفسه، يبدو أن القوات المسلحة السودانية تتخذ مواقعا”.

وحذرت المذكرة من “عواقب وخيمة على السكان المدنيين” في الفاشر، في منطقة هي “بالفعل على حافة المجاعة”.

وجدد الأمين العام دعوته لـ”جميع الأطراف إلى الامتناع عن القتال في منطقة الفاشر”.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد أصدرت قبل يومين تحذيرا مماثلا.