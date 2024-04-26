إيطاليا: تراجع مستمر لإصابات ووفيات كوفيد الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، أن “حالات العدوى والوفاة جرّاء الإصابة بوباء كوفيد 19، تستمر بالتراجع في أنحاء البلاد”.

وكشفت النشرة الصادرة عن وزارة الصحة الجمعة، أن “في الأسبوع الممتد بين 18 و24 نيسان/أبريل، تم تسجيل 528 حالة إيجابية جديدة من ناحية الإصابة بالعدوى”، وذلك “بانخفاض بنسبة 1.9% مقارنة بالأسبوع السابق (سجّلت فيه 538 إصابة)، وكذلك 7 وفيات، أي بتباين بفارق 22.2% مقارنة بالأسبوع السابق”، الذي شهد تسجيل 9 حالات وفاة.

وأشارت المعطيات إلى أن “نسبة حالات الإصابة مستقرة، إذ تعادل 0.5% وهي مساوية للأسبوع السابق”، كما “تناقص عدد تحاليل الكشف عن العدوى، لتبلغ 100,622 في الأسبوع الماضي”، أي “أقل بنسبة 6.4% مقارنة بالأسبوع السابق”، الذي شهد إجراء 107,539 مسحة.

وذكرت النشرة أن “معدل شغل أسرّة المستشفيات في المجال الطبي حتى الـ24 من نيسان/أبريل، بلغ 0.9% (مع 570 مريضًا في المستشفيات)، مقارنة بنسبة 1.1% (مع 700 مريضاً) حتى 17 نيسان/أبريل”، أما “المعدلات في أقسام العناية المركزة حتى التاريخ ذاته، فتبلغ 0.2% (مع دخول 19 شخصاً)، مقارنة بنسبة 0.3% (22 مريضاً بالمستشفيات) حتى 17 نيسان/أبريل”.