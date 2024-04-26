رئيسة المفوضية الأوروبية تزور لبنان الخميس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- ستقوم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارة رسمية إلى لبنان يوم الخميس المقبل.

صرح بذلك كبير المتحدثين باسم الجهاز التنفيذي الاوروبي إيريك مامير خلال مؤتمر صحفي الجمعة في بروكسل.

ومن المقرر أن تلتقي فون دير لاين، رفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، رئيس الوزراء اللبناني نجيب عزمي ميقاتي، ومن ثمّ رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأشار المتحدث إلى أن هناك بالتأكيد “الكثير من الأمور التي يجب مناقشتها”، فـ”لبنان شريك مهم للاتحاد الأوروبي وجار لقبرص”، حيث يتم تناول “سلسلة من المواضيع المتعلقة بتعاوننا الثنائي مع لبنان، لا سيما في سياق استقبال اللاجئين السوريين، ولكن أيضًا بشكل عام الوضع في المنطقة”.