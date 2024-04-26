إيطاليا: بذل كل ما بوسعنا لتجنب هجوم على رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، بشأن هجوم إسرائيلي محتمل على رفح، بالقول: “إنهم يعدّون له، بينما نبذل نحن من جهتنا كل ما بوسعنا لتجنب وقوعه”.

وأضاف الوزير تاياني وهو نائب رئيس الوزراء أيضاً، في تصريحات إذاعية الجمعة: “إننا نعمل على ضمان أن يكون هناك أقل عدد ممكن من الضحايا”، وقد “طالبنا انطلاقاً من رئاستنا لمجموعة السبع، بوقف فوري لإطلاق النار”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “دعونا نوجه رسالة سلام، نحن نطالب بوقف فوري لإطلاق النار، تحرير الرهائن الإسرائيليين وإنقاذ الفلسطينيين من الحرب”. واختتم بالقول، “نحن نريد تقديم المساعدة بكل السبل الممكنة”.