تاياني: روسيا لن تهاجم دولا بحلف الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنّ دول منطقة البلطيق “تشعر بالقلق”، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية أن تحشد السويد، العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد عقود من الحياد، دبابات على الحدود.

وأضاف تاياني في تصريحات إذاعية الجمعة “الدول المجاورة لهذا البلد تشعر بالقلق، وتحاول تعزيز دفاعاتها، وتخشى احتمال تكرار ما حدث في أوكرانيا”.

ولكن رئيس الدبلوماسية الإيطالية قال “أنا متفائل وأريد أن أكون متفائلاً: لا أعتقد أننا على أعتاب هجوم على إحدى دول الناتو، ولا أعتقد أن روسيا تريد الوصول إلى هذا الحد، وفي الوقت الحالي لا توجد مؤشرات من هذا النوع”.