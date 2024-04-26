وزير الخارجية الإيطالي: السلام مقرون بإتاحة جلوس بوتين إلى طاولة المفاوضات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن الاقتناع بأن “المساعدات العسكرية الأميركية” لأوكرانيا “مهمة، لكن “إذا أردنا السلام، فيجب علينا أن نسمح لـ(رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير) بوتين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

ورأى الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الجمعة، أن “الطريقة الوحيدة للقيام بذلك تتمثل بتمكين أوكرانيا من الاستمرار بالمقاومة ومنع هزيمتها”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى أن “الجيش إذا تمكن من مواصلة المقاومة، واستمرت حالة الجمود في تقدمه، فسوف يضطر بوتين إلى الجلوس على طاولة الحوار”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن الرئيس الروسي “إن لم ينتصر في الحرب، فسيتعين عليه أن يفعل ذلك”، أي اختيار المفاوضات.