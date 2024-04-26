ميلوني: البابا سيشارك بقمة مجموعة السبع حول الذكاء الاصطناعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “يشرفني أن أعلن اليوم عن مشاركة البابا فرنسيس بأعمال قمة مجموعة السبع، وتحديدًا في الجلسة المخصصة للذكاء الاصطناعي”.

وأعلنت ميلوني ذلك في رسالة بالفيديو الجمعة، مضيفة: “أشكر من كل قلبي قداسة البابا على قبول دعوة إيطاليا، فحضوره يعطي هيبة لأمتنا ولمجموعة السبع بأكملها”، مؤكدة أنها “المرة الأولى في التاريخ التي يشارك فيها حبر أعظم بأعمال قمة لهذه المجموعة”.

وذكرت رئيسة الحكومة، أنه “منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2024، تولت إيطاليا رئاسة مجموعة السبع، وهي مسؤولية تاريخية تأتي في وقت معقد بشكل خاص”. وأوضحت أن “التحديات التي يتعين على مجموعة السبع مواجهتها تكتسي أهمية استراتيجية لحاضرنا ومستقبلنا”.

وأشارت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الإيطالي الحاكم، إلى أنه “خلال هذا العام، سيتم عقد 21 اجتماعًا وزاريًا، التأم بعضها أصلاً في الأشهر الأولى لعام 2024، وستنعقد الأخرى خلال العام”، في حين أن “الحدث الرئيس، سيكون قمة القادة المقررة في الفترة من 13 إلى 15 حزيران/يونيو في بلدة إغناتسيا، بمقاطعة پوليا الرائعة”، جنوب البلاد.