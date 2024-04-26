إيطاليا: تجنب التصعيد واستعادة سلام الشرق الأوسط جل تركيز مجموعة السبع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، أن تجنب زيادة التصعيد واعادة السلام إلى منطقة الشرق الأوسط، يمثلان جلّ تركيز عمل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، التي تتمتع بلادها برئاسة دورتها الحالية.

وفي رسالة فيديوية بثتها الجمعة، وخصصتها للقضايا التي تشغل اهتمام الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، أعلنت ميلوني أن من بين القضايا “التي أرادت الرئاسة الإيطالية وضعها على رأس جدول أعمالها، تأكيد دعمها لأوكرانيا، وأنها ستواصل العمل لتحقيق سلام عادل ودائم”، كما “سنتعامل مع الصراع في الشرق الأوسط، والسعي إلى تجنب التصعيد واستعادة السلام والاستقرار والأمن في جميع أرجاء المنطقة”.

وذكرت رئيسة الحكومة، أن في القمة المقبلة لمجموعة السبع برئاستنا، “سنواجه كبرى تحديات عصرنا، بدءًا من العلاقة بين المناخ والطاقة وحتى الأمن الغذائي. وسنضع معًا الأسس لبناء علاقة جديدة على قدم المساواة وذات منفعة متبادلة مع الدول النامية والدول الناشئة”، كما “سنركز اهتمامنا على قضايا الهجرة بهدف مكافحة شبكات الاتجار بالبشر ووضع الأسس لضمان الحق بعدم الاضطرار إلى الهجرة”.