فون دير لاين تزور إيطاليا في 13 أيار المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلنت مصادر من حزب الشعب الأوروبي، أن من المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إيطاليا في الثالث عشر من شهر أيار/مايو المقبل، في إطار حملتها الانتخابية بصفتها مرشحة للحزب.

ووفقًا لوثيقة من حزب الشعب بشأن حملة الرئيسة المعاد ترشيحها، فـ”لا مزيد من التفاصيل المتاحة في الوقت الراهن”، غير أن “من المقرر أن تشارك فون دير لاين يوم الاثنين المقبل في المناظرة المزمع أن تجري في ماستريخت بهولندا بين المرشحين الأوفر حظا”.

وخلصت مذكرة الحزب إلى القول: “بينما من المتوقع أن تصل رئيسة المفوضية الأوروبية، في اليوم التالي إلى براغ بجمهورية التشيك”.