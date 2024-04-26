وزير الدفاع الإيطالي: قلق كبير من ناحية رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، عن “الشعور بقلق كبير جداً”، رداً على سؤال حول الوضع في رفح.

وفي تصريحات لدى وصوله إلى مقر اجتماع لحزبه (إخوة إيطاليا)، في مدينة بيسكارا، بمقاطعة أبروتسو (وسط) الجمعة، علق الوزير كروزيتّو على الترشيح المستقل للجنرال روبرتو فانّاتشي على قوائم الرابطة، في جميع أنحاء إيطاليا، في الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في الفترة من 8 إلى 9 حزيران/يونيو المقبل.

وكان الجنرال فانّاتشي قد أقيل يوم في آب/أغسطس العام الماضي من إدارته للمعهد الجغرافي العسكري إثر تأليفه كتاب: “العالم بالمقلوب”، الذي خلق موجة احتجاجات عمت البلاد، وأثارت المواقف الواردة فيه ردود فعل غاضبة من تيار اليسار، بينما لم يعبر نواب تياري اليمين واليمين المتطرف عن أي موقف، فيما قالت وزارة الدفاع إنها “ستشرع بإجراءات تأديبية بحقه”.

وأضاف الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، أنه “كان من الواضح منذ أشهر أنه سيفعل ذلك. بالتأكيد سيتم انتخابه وستكون المؤسسات الأوروبية قادرة على الاستمتاع بمساهمته في الأفكار والقيم”. واختتم بالقول: “أنا متأكد من أن حضوره سيساعد حزب الرابطة انتخابيا، والاختيار كما يقولون، له، لحزبه وللجيش”.

يذكر أن الكتاب الذي صدر في 10 آب/أغسطس، قدم مؤلفه، الرئيس السابق لفيلق نخبة المظليين، نفسه فيه على أنه “وريث يوليوس قيصر”. وقال: “أعزائي المثليين جنسيا، لستم طبيعيين، أعطوا أنفسكم عذراً”، مبدياً رفضه لـ”قواعد قابلة للنقاش بشأن الاندماج والتسامح التي تفرضها أقليات”، في البلاد.

كما هاجم فانّاتشي بعنف لاعبة الكرة الطائرة ذات الأصول الإفريقية، باولا إيغونو، عضو المنتخب الإيطالي، قائلا، إنها “تحمل الجنسية الإيطالية، لكن من الواضح أن ملامحها ليست إيطالية”.