سالفيني: أمل بالتوصل إلى طاولة سلام بشأن أوكرانيا قبل فوز ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، عن “الأمل بأن يجلس الجميع إلى الطاولة المفاوضات في أوكرانيا، ربما قبل فوز (دونالد) ترامب”.

وقال الوزير سالفيني في تصريحات إذاعية الإثنين، مستدركاً: “لكن الاستمرار بتسليح الأطراف المتنازعة لا يساعد”، على إحلال السلام.

وعن مسألة تشكيل دفاع أوروبي مشترك، أضاف، أنه “يجب على أوروبا أن تفعل بعض الأشياء بشكل أفضل، مثل الدفاع عن الحدود، لكن ليس تشكيل الجيش المشترك غير المحتمل، الذي لا نعرف من سيقوده”، والذي “إذا ما تم تسييره استنادا لأفكار (الرئيس الفرنسي إمانويل) ماكرون، فسنخوض حروبًا في وسط العالم”.

وبشأن تدفقات الهجرة، قال زعيم حزب الرابطة محذّراً: “نحن نستعد لصيف آخر حافل بعمليات الإنزال”، مبيناً أنه “يمكننا إبرام جميع الاتفاقيات في العالم، لكن ماذا سيحدث إنْ مالت أوروبا بوجهها عنّا”.