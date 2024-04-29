وزير الخارجية الإيطالي يدعو لـ”تحرك على الفور” بشأن غزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، سيكون بعد ظهر اليوم الإثنين في الرياض بالمملكة العربية السعودية، لعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات حول الحرب في قطاع غزّة وبشأن الأزمة في الشرق الأوسط بشكل عام.

وذكّر بيان لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، أن “في العاصمة الرياض، يتواجد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أيضاً”، الذي “سيواصل لاحقاً القيام برحلة جديدة في المنطقة سعياً لتجنب احتمال حدوث تصعيد عسكري جديد في المواجهة بين إسرائيل وحركة (حماس)”.

وقالت مذكرة الخارجية، إن “الوزير تاياني سيحيط الوزراء العرب والأوروبيين بنتائج اجتماع مجموعة السبع الأخير في كابري، وسيحظى بلحظات عديدة والمناقشات مع نظرائه الأوروبيين والآخرين في المنطقة ايضا، ومن بينهم وزراء قطر، مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والأردن”.

وتابعت الوزارة: “كما سيقدم الوزير تاياني في الرياض، آخر التقييمات لجدول تنسيق روما لمبادرة: الغذاء من أجل غزّة، التي قامت الحكومة الإيطالية بتفعيلها بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي”، أي وكالاتي الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لهما “وكذلك مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمرين”.

وبالنسبة لتاياني، فإن “الهدف ينبغي أن يكمن بالدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار، إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين وتقديم مساعدات ضخمة للسكان المدنيين في غزّة بأسرع وقت ممكن”، مشيراً الى أن “حالة الطوارئ القطاع غدت غير مستدامة، ويجب معالجتها على الفور”، وفقاً للبيان.

وخلصت مذكرة قصر (فارنيزينا) إلى القول، إن “الاجتماعات المختلفة التي ستعقد في الرياض، ستكون حاسمة أيضاً في مجال إعادة إطلاق العملية السياسية، التي يجب بناؤها الآن لدفع الحل الدبلوماسي الذي يقوم على صيغة الشعبين والدولتين”.