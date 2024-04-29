سفارة روسيا بروما: إيطاليا تشارك بمغامرات جيوسياسية خطيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت سفارة الاتحاد الروسي في روما، أن “إيطاليا تشارك بمغامرات جيوسياسية خطيرة”.

ورد ذلك في تعليق للسفارة الروسية بعد استدعاء السفير أليكسي بارامونوف إلى قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، بشأن قرار الاستحواذ المؤقت من جانب من شركة غازبروم الروسية الحكومية على كل أسهم فرع شركة أريستون الإيطالية (Ariston Thermo Rus Llc) في مقاطعة لينينغراد.

وقالت مذكرة للسفارة الروسية، إنه “لا يمكن للمرء ألا يأخذ بنظر الاعتبار الخطاب والنبرة العدوانية وغير المسؤولة المتزايدة للزعماء الغربيين وحملاتهم، التي لا يمكن تفسيرها إلا على أنها نية متعمدة لتهديد مستمر لأمن الاتحاد الروسي الوطني، الاقتصادي، الطاقي وأي نوع آخر من الأمن”.

وأشارت المذكرة إلى أن “سفير الاتحاد الروسي (بارامونوف)، ذكّر المحاورين بأن موسكو تولي دائمًا أهمية خاصة للعلاقات التجارية والاقتصادية المثمرة والمفيدة للطرفين مع إيطاليا”، مبيناً أن “مسؤولية العواقب السلبية لتدهورها، تقع بالكامل على عاتق السلطات الإيطالية التي تضحي بالمصالح الوطنية الحقيقية للجمهورية، بالمشاركة بمغامرات جيوسياسية عقيمة وخطيرة معادية لروسيا”.