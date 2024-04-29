قيود أوروبية على التأشيرات للأثيوبيين بسبب “عدم تعاون” أديس أبابا بمجال إعادة القبول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي التعليق المؤقت لبعض عناصر قانون الاتحاد الذي ينظم إصدار التأشيرات للمواطنين الإثيوبيين بسبب عدم تعاون أديس أبابا “بشكل كاف” في عمليات الإعادة لمواطنيها من المهاجرين غير النظاميين بدول التكتل الموحد.

وحسب المذكرة الصادرة الاثنين بهذا الصدد، فإن “القرار يأتي في أعقاب تقييم أجرته المفوضية، والذي خلص إلى أن تعاون إثيوبيا في مجال إعادة قبول مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي غير كاف”، حيث “لا توجد استجابة من جانب السلطات الإثيوبية فيما يتعلق بطلبات إعادة القبول، ولا تزال هناك صعوبات في إصدار وثائق السفر الطارئة وتنظيم عمليات العودة الطوعية وغير الطوعية”.

وفي التفاصيل، أشارت المذكرة إلى أنه “لن يكون من الممكن للدول الأعضاء التنازل عن المتطلبات المتعلقة بالأدلة التي يجب تقديمها من قبل المتقدمين للحصول على التأشيرة الإثيوبية لإصدار تأشيرات دخول متعددة”، كما تمّ “تعليق الإعفاء من رسوم التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية”، علاوة على ذلك “أصبحت فترة معالجة التأشيرة القياسية الآن 45 يومًا تقويميًا بدلاً من 15”.

ولم يحدد المجلس الأوروبي موعدا لنهاية قرار التعليق المؤقت، حيث “ستواصل المفوضية تقييم أي تقدم يتم إحرازه بشأن التعاون في إعادة القبول” من جانب الحكومة الاثيوبية.