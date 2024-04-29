وزير الطاقة الإيطالي: مجموعة السبع المحفل المناسب لمكافحة تغير المناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو-رأى وزير البيئة وأمن الطاقة في الحكومة الايطالية، جيلبرتو بيكيتو أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى هي المحفل “المناسب لتخطيط إجراءات من أجل مكافحة أكثر فعالية لتغير المناخ والتلوث ومن أجل انتقال عادل وشامل ومستدام للطاقة”.

وقال مخاطبا أعمال الجلسة العامة الافتتاحية لمجموعة السبع للمناخ والطاقة في بلدة فيناريا ريالي (تورينو) إنه من أجل مواجهة “تحديات أمن الطاقة والمناخ وحماية البيئة، هناك ثلاث أولويات: عمل ملموس، التعاون بشكل خاص مع أفريقيا، واتباع نهج عملي وغير أيديولوجي وفقا لمبدأ الحياد التكنولوجي”.

وأضاف الوزير “لدينا مسؤولية كبيرة تجاه مواطنينا، وتجاه البلدان الأكثر ضعفًا وتجاه الكوكب. إننا في خضم صراعين يتصلان بأزمتين عالميتين”، في إشارة في الحرب الروسية على أوكرانيا والصراع الراهن في الشرق الأوسط.

وقال: “المجتمع الدولي يترقب رسالتنا”.

وفيما يتعلق بالتعاون مع أفريقيا، رأى الوزير أن هناك حاجة إلى “بناء شراكات غير مفترسة، وفقا لروح خطة ماتي”، التي أعلنتها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني للاستثمار في القارة السمراء، و”دعم الفئات الأكثر ضعفا في التكيف مع آثار تغير المناخ وتعزيز الوصول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة التي يحرم منها حاليا 43% من سكان القارة”.

وأشار إلى أن اجتماع وزراء البيئة والطاقة، الذي يستمر إلى يوم غد الثلاثاء، سيتمحور حول “مصادر الطاقة المتجددة، كفاءة استخدامها، التخلص التدريجي من الوقود الاحفوري، التنوع البيولوجي، ولكن أيضًا البحث عن جيل جديد من الطاقة النووية، طاقة الاندماج النووي، الاقتصاد الدائري، المواد الخام الحرجة والوقود الحيوي”.