عالم وبائيات إيطالي: انتشار بعوض الملاريا مؤشر للحاجة لرقابة أكبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة ـ أعرب عالم وبائيات إيطالي، عن الاقتناع بأن انتشار البعوض الناقل للملاريا، يُعدّ مؤشراً للحاجة إلى فرض رقابة أكبر على البيئة، وذلك إثر اكتشاف عينات من هذا البعوض في مقاطعة پوليا (جنوب) بعد أكثر من 50 عاماً.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الإثنين، رأى رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (شمال)، ماتيو باسّيتّي، أن “حقيقة العثور على بعوض الأنوفيلس في پوليا لا ينبغي أن يقلق السكان، لانتفاء الخطر المباشر لانتقال الملاريا، إلا أنه يطرح مشكلة تندرج ضمن بحوث عالمية عن البعوض والتغيرات المناخية التي تسهم بانتشاره”.

وأشار باسّيتّي إلى أنه “مع ذلك، تطرح بعوضة الأنوفيلس مشكلة انتشار الملاريا في المستقبل ومكافحة البعوض بشكل عام”، معرباً عن “الأمل بأن يؤدي هذا الاكتشاف في پوليا إلى العمل بشكل أفضل على مكافحة جميع أنواع البعوض من خلال مبيدات اليرقات والحشرات”.

وقال المسؤول بمستشفى سان مارتينو، إن “من يقول اليوم أنه يجب زراعة العشب دون قطعه، دفاعاً عن التنوع البيولوجي، أتمنى أنه يمزح، لأن البعوض أكبر ناقل لحمى الضنك، غرب النيل، شيكونغونيا، ثم الملاريا بالطبع”.