بلينكن يستعرض وبن فرحان جهود وقف إطلاق النار في غزة والسلام بالسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شدد خلال لقائه اليوم الاثنين مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على “ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في المنطقة”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر إلى أن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع “الجهود الجارية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة”، والذي “من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس”.

كما استعرض بلينكن مع بن فرحان “الزيادة الأخيرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وشدد على ضرورة استمرار هذه الزيادة”.

كما تضمن الحديث “الجهود الإقليمية والثنائية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال زيادة التكامل بين دول المنطقة والمسار إلى دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل”.

كما ناقش الوزيران “الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات في إطار منصة جدة التي تهدف إلى إنهاء الصراع في السودان ومنع المزيد من الضرر على نطاق واسع بين المدنيين”.