غوتيريش يدعو لعملية انتخابية سلمية وذات مصداقية في تشاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- قبل أيام من انطلاق الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في تشاد، المقررة في 6 أيار/مايو، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “جميع أصحاب المصلحة التشاديين على ضمان إجراء عملية انتخابية سلمية وشاملة وشفافة وذات مصداقية”.

ونقل ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تشجيع الأخير “لجميع القادة السياسيين على الامتناع عن أي أعمال أو خطاب يمكن أن يقوض العملية السلمية”، والدعوة “للتغلب على أي خلافات من خلال الحوار ومعالجة شكاوى، قد تنشأ، من خلال القنوات القانونية القائمة”.

وأشاف المتحدث: “كرر الأمين العام التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم تشاد في جهودها لبناء مستقبل سلمي ومزدهر”.

ومن بين ابرز المتنافسين الرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي ورئيس وزراء حكومته سوسيس ماسرا .