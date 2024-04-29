تمديد بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية بالعراق لعامين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد اليوم الاثنين قرارًا بتمديد ولاية بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية لدعم إصلاح القطاع الأمني ​​في العراق حتى 30 نيسان/أبريل 2026.

وأشارت المذكرة الصادرة إلى تعديل الأهداف الإستراتيجية لتفويض البعثة بغية “المساهمة بشكل أكبر في تطوير/تعزيز الجوانب المدنية لإصلاح القطاع الأمني ​​في العراق”، وذلك “في إطار المراجعة الاستراتيجية للمهمة التي تجريها اللجنة السياسية والأمنية”.

وتم إطلاق البعثة الاستشارية الأوروبية في العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2017 استجابةً لطلب بغداد للحصول على المشورة بشأن كيفية إجراء إصلاح قطاع الأمن المدني.

وكانت للبعثة، التي يقع مقرها الرئيسي في بغداد ولها مكتب في أربيل، ولاية أولية مدتها سنة واحدة تم تمديدها ثلاث مرات، بعد تقييم الاحتياجات العراقية.