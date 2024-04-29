إيطاليا تثمن جهود تونس في “المعركة ضد المتاجرين بالبشر”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-وصفت وزارة الداخلية الإيطالية اعلان السلطات التونسية بولاية صفاقس القبض على أعضاء منظمة لبيع الحديد لصناعة قوارب لعبور المهاجرين غير النظاميين لمياه المتوسط بأنها “علامة ملموسة على التزام بلدان وسط البحر الأبيض المتوسط ​​بالقضاء على الشبكات الإجرامية التي تعرض حياة الناس للخطر”.

وقالت الوزارة في منشور الاثنين على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي: “تستمر بلا هوادة المعركة ضد المتاجرين بالبشر”.

ووفق السلطات التونسية، فإن عملية الكشف عن “شبكة تنشط بين ولايتي صفاقس ونابل في مجال بيع ونقل الحديد المعد لصناعة المراكب الحديدية وتنظيم عمليات الإبحار خلسة نحو الفضاء الأوروبي، دامت حوالي الشهرين” بفضل “الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة في إطار عمل أمني مشترك مع الفرقة المركزية الثانية للإستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث وتحت اشراف النيابة العمومية بصفاقس”.

وأشارت السلطات التونسية إلى أن الشبكة “ساهمت في صنع المئات من المراكب الحديدية التي تم استغلالها في عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة”.