إيطاليا: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي على الأساسين الفصلي والسنوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “في الفصل الأول لعام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بسنة 2015 المرجعية، وبعد التصحيح تبعاً لتأثيرات التقويم والتعديل الموسمي، بنسبة 0.3٪ مقارنة بالفصل السابق، وبنسبة 0.6٪ من حيث الاتجاه.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الثلاثاء، إن “الفصل الأول للعام الجاري، شهد ثلاثة أيام عمل أكثر من الربع السابق”، وهو “يساوي الفصل الأول لعام 2023 في عدد أيام العمل”.

وأشار التقرير الإحصائي، إلى أن “التغيير الاقتصادي هو مزيج من زيادة القيمة المضافة في جميع القطاعات، كالزراعة والغابات، صيد الأسماك، الصناعة والخدمات”، وأنه “على صعيد الطلب، هناك مساهمة سلبية من المكون الوطني (إجمالي المخزون)، فضلا عن مساهمة إيجابية من صافي المكون الأجنبي”، وبذلك فإن “التغيير المكتسب لعام 2024 يساوي زيادة بـ0.5%”.

وذكر المعهد الإحصائي، أنه “وفقًا للتقديرات الأولية، من المزمع أن يسفر شهر نيسان/أبريل عن انخفاض في ​​التضخم مرة أخرى بحجم 0.9%”، مبيناً أن “هذا التباطؤ الطفيف يتأثر في الغالب بديناميكيات اتجاه أسعار سلع الطاقة غير الخاضعة للتنظيم، التي انخفضت إلى نسبة 13.9% من 10.3% في آذار/مارس، وارتفاع أسعار خدمات النقل إلى 2.9% من +4.5% في الشهر المذكور”.

وكشفت المعطيات، عن أنه “من ناحية أخرى، كان هناك تباطؤ طفيف في أسعار السلع الغذائية إلى نسبة 2.6% من 2.7% في آذار/مارس دائماً”، مقابل “ميل أسعار سلع الطاقة إلى انخفاض بحاصل 0.8% بعد انكماش بـ13.8%”.

وخلص تقرير (إستات) مشيراً إلى أن “الديناميكيات السنوية لأسعار سلة السلع اليومية، تستمر بالانخفاض في نيسان/أبريل أيضاً لتصل إلى 2.4% من 2.6% في آذار/مارس، بينما توقف التضخم الاجمالي عند 2.2% بعد أن كان بنسبة 2.3%”.