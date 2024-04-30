وزراء البيئة والطاقة بمجموعة السبع: قلق عميق إزاء أزمة غزة الإنسانية المتفاقمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو- أعرب وزراء المناخ والطاقة والبيئة لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى عن “الشعور بقلق عميق إزاء الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة في غزة”.

وأشار البيان الختامي للوزراء اليوم الثلاثاء في اعقاب يومين من الاجتماعات في بلدة فيناريا ريالي (تورينو) إلى “إعلانات قادة مجموعة السبع الصادرة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2023 وغيرها من الإعلانات ذات الصلة، بالإضافة إلى إعلان وزراء النقل للمجموعة بشأن تصاعد أزمة البحر الأحمر في 20 شباط/فبراير 2024”.

كما لفت الوزراء إلى “بيان وزراء خارجية المجموعة بشأن الوضع في الشرق الأوسط المعتمد في 19 نيسان/أبريل 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728 المؤرخ 25 آذار/مارس 2024 الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.