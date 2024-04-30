الرئيس الإيطالي: المهاجرون جزء أساس بسلاسل الإنتاج الزراعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالابريا ـ أكد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أن “العمال المهاجرين يشكلون جزءًا أساسيًا من قطاع الإنتاج الزراعي وكل ما يترتب عليه من تحولات لاحقة لمنتجاته”.

وفي تصريحات خلال زيارة لمقاطعة كالابريا (جنوب) الثلاثاء، قال الرئيس ماتّاريلا، مستدركاً: “لكن في بعض الحالات، تؤدي مجالات العمل الغامضة، التي تقترب من عدم الشرعية أو الاستغلال أو تصل إلى حد الاستفادة منهما، إلى الظلم في المقام الأول، فضلا عن انعدام الأمن، التوترات والصراعات، إلى جانب أنها توفر مساحات لأنشطة المنظمات الإجرامية”.

وأضاف رئيس الدولة، أنه “لذلك، فإن التزام اليقظة يُعدّ واجباً بديهياً إزاء الأنماط الإجرامية لهيمنة العصابات”، وكذلك “على صعيد الظروف اللاإنسانية التي يُزج فيها العمال الموسميون في بعض الحالات، الذين يبقون أحيانا بدون أسماء أو هويات”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “سياسات العمل لا يمكنها إلا أن تتحرك نحو الحد من اللامساواة” في القطاع، كما أنه “لا يمكننا أن نغفل مجالات التهميش والمعاناة، فالمواطنة باسرها موضوعة على المحك هنا”.