وزير خارجية إيطاليا: حماية الحرية الدينية في المركز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إلى أنه “في إطار دولي مثل الراهن المثقل بالصراعات المتعددة، تعني حماية الحرية الدينية وضع الشخص في المركز”.

وأضاف في رسالة الثلاثاء للمنتدى الثاني حول الحرية الدينية بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) “هذا منظور أساسي، تعالج الحكومة من خلاله تحديات حاسمة مثل الحق في الغذاء، والارتباط بين المناخ والتغير المناخي والأمن الغذائي، ومركزية التعليم، والحق في الصحة”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “التزام الحكومة هو سياسة خارجية للسلام والنمو، حيث خصصنا الاجتماع الأول لوزراء خارجية مجموعة السبع، والذي كان لي شرف رئاسته في الأيام الأخيرة في كابري، لهذا الهدف”.

وأضاف “كرست حياتي السياسية بالكامل لهذا الالتزام، بما في ذلك في أوروبا، كرئيس للبرلمان الأوروبي ونائب لرئيس المفوضية ومرتين كمفوض أوروبي”، مشيرا إلى أن دولا كـ”أنغولا، وموزامبيق، وغينيا – بيساو، والرأس الأخضر، وسان تومي وبرينسيبي، وهي بلدان أفريقية ناطقة بالبرتغالية، تشكل مثالا هاما على التزامنا المستمر بالتغلب على الصراعات وتعزيز السلام”.