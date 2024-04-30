مجموعة السبع تلتزم بإنشاء “التحالف من أجل المياه”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو- أعلن وزراء المناخ والطاقة والبيئة في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى “الالتزام بإنشاء تحالف مجموعة السبع من أجل المياه”، وذلك “إدراكًا لأهمية المياه من أجل التنمية المستدامة والرخاء والسلام”.

وأشاروا في بيانهم الختامي اليوم الثلاثاء إلى أن (التحالف من أجل المياه) يبتغي “تحديد أهداف واستراتيجيات مشتركة لتحفيز طموحات وأولويات لمعالجة أزمة المياه العالمية ودمج أهميتها الشاملة لعدة قطاعات بشكل فعال ومتسق في المنتديات والعمليات القائمة والارتقاء بمستوى الاهتمام السياسي بالمياه على مستوى العالم”.

وأضاف البيان الختامي “تعد المياه الآمنة والتربة الصحية والنظم البيئية أمرًا حيويًا لحياة وسبل عيش الأجيال الحالية والمستقبلية، مما يساعد أيضًا على منع وتخفيف الآثار الضارة لتغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات والجفاف”، مشيرا إلى أنه “يمكن تحسين الإنتاج الغذائي المستدام وتخزين الكربون والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وإدارتها على نحو مستدام واستعادتها”. ورأى الوزراء أن “الممارسات غير المستدامة تهدد هذه النظم المترابطة ويمكن أن تساهم في تدهورها، تسريع تآكل التربة، إطلاق غازات دفيئة وزيادة التلوث وتناقص التنوع البيولوجي والإنتاجية، مما يفاقم التحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمة الثلاثية وكذلك الروابط بين تدهور الأراضي وندرة المياه”.