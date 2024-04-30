مجموعة السبع تعد بالمساعدة في إصلاح البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو ـ أكد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع للمناخ والطاقة والبيئة “مواصلة دعم أوكرانيا”، ووعد بـ”المساعدة في إصلاح البنية التحتية للطاقة”.

ووردت في الوثيقة الختامية للاجتماع المنعقد ببلدة فيناريا ريالي بمقاطعة بييمونتي (شمال ايطاليا) “الإشادة مرة أخرى بشجاعة وصمود الشعب الأوكراني الذي عاش من خلال النضال بلا كلل لأجل الحرية والمستقبل الديمقراطي لأوكرانيا وفي خضم القمع الروسي المستمر، حرباً غير شرعية وغزو واسع النطاق وغير مبرر، يشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف وزراء مجموعة السبع: “إننا ندين الهجمات المباشرة على محطات إنتاج الطاقة وشبكة توزيع الكهرباء، وسنواصل مساعدة أوكرانيا على إصلاح واستعادة البنية التحتية الحيوية للطاقة، التي دمرتها روسيا عمداً ونكرر تأكيد دعمنا القوي لأمن الطاقة في أوكرانيا”، كذلك “من خلال مجموعة السبع + مجموعة أوكرانيا للتنسيق الطاقي وإعادة الإعمار الخضراء”.