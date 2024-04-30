مجموعة السبع: التزام بصافي الصفر بأنظمة الطاقة بحلول عام 2050

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو-قال وزراء المناخ والطاقة والبيئة في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إنهم يدركون “الدور الحاسم للطاقة في مكافحة تغير المناخ والتأكيد على الحاجة العالمية إلى التحول عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة”.

وقالوا في بيانهم الختامي بعد اجتماعات دامت يومين “نؤكد التزامنا، في سياق جهد عالمي، بتسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري دون هوادة من أجل تحقيق صافي الصفر في أنظمة الطاقة بحلول عام 2050 على أبعد تقدير بما يتماشى مع المسارات المطلوبة للحد من متوسط ​​درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية”.

وأضاف الوزراء: “ندعو الآخرين للانضمام إلينا في اتخاذ نفس الإجراء”.

وفي هذا السياق، أعرب وزراء المجموعة عن “الترحيب بتحليل وكالة الطاقة الدولية المبني على إعدادات السياسة الحالية”، والذي أشار إلى أنه “من المتوقع أن يصل الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري إلى ذروته قبل عام 2030، ولكن لاحظ أنه لا بد من خفض الطلب على الوقود الأحفوري بأكثر من 25 في المائة بحلول عام 2030، و80 في المائة في عام 2050 في سيناريو صافي الصفر، بما في ذلك عدم بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة بالفحم”.