صحيفة: مسودة الاتفاق الأخيرة بين إسرائيل وحماس تتضمن مرحلتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى أن مسودة الاتفاق الأخيرة بين إسرائيل وحماس على طاولة المفاوضات في القاهرة تتضمن مرحلتين.

وكتبت نقلاً عن مسؤولين مصريين، أن الاقتراح، الذي ساهمت إسرائيل في صياغته لكنها لم تقبله بعد، ينص في المرحلة الأولى على إطلاق سراح ما لا يقل عن 20 رهينة خلال ثلاثة أسابيع مقابل إطلاق سراح عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين. ويمكن تمديد مدة المرحلة الأولى بيوم واحد لكل رهينة إضافي يتم إطلاق سراحه”.

ووفق (وول ستريت جورنال) ، تشمل المرحلة الثانية “هدنة لمدة 10 أسابيع تتفق خلالها حماس وإسرائيل على إطلاق سراح المزيد من الرهائن ووقف القتال الذي قد يستمر لمدة عام”، مشيرة إلى أنه “على الرغم من أن الجناح السياسي لحركة حماس استجاب في البداية بشكل إيجابي، إلا أن الحركة انتقدت في وقت لاحق غياب إشارات صريحة إلى نهاية الحرب” في قطاع غزة.