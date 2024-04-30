مسؤول فاتيكاني: آمل أن تكون روما محل إعلان السلام بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب مسؤول فاتيكاني عن الأمل بأن تكون روما “مدينة إعلان السلام” في الشرق الأوسط، بمناسبة سنة اليوبيل

وفي حديث لدى حلوله الاثنين ضيفاً على (منتدى أدنكرونوس) الذي تقيمه المجموعة الإعلامية بمقرها في روما، الثلاثاء، قال رئيس المجمع البابوي للبشارة الجديدة، المونسنيور رينو فيزيكيلّا: “مررت يوم السبت الماضي أمام شجرة الزيتون التي غرسها البابا فرنسيس وأبو مازن وشمعون بيريز معاً”.

وأضاف الأسقف، أنه “أثناء مروري بها فكرت: تلك الشجيرة الصغيرة أصبحت شجرة، لكننا نجد أنفسنا اليوم في وضع مختلف تماماً اليوم، يتناقض بالكامل مع تلك البادرة التي حملت معنى رمزياً كبيراً للغاية”.

وأبدى المونسنيور فيزيكيلّا، “الأمل بأن تصبح روما مدينة إعلان السلام”، في الشرق الأوسط، مبيناً أنه “سيكون ذلك بادرة أمل كبيرة جداً”. واختتم بالقول إن “دبلوماسية الكرسي الرسولي مستعدة دائماً”.