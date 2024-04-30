المونسنيور فيزيكيلّا: البابا “يستفز” مجموعة السبع من ناحية الذكاء الاصطناعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول فاتيكاني، إن البابا فرنسيس عمد إلى “استفزاز” مجموعة السبع من ناحية الذكاء الاصطناعي، لكي ما تضع كرامة الانسان في المركز.

وقال رئيس المجمع البابوي للبشارة الجديدة، المونسنيور رينو فيزيكيلّا، في حديث لدى استضافته الثلاثاء بـ(منتدى أدنكرونوس) الذي تقيمه المجموعة الإعلامية بمقرها في روما، الثلاثاء، إن “مشاركة البابا في إطار مجموعة السبع، وهي المرة الأولى لحبر أعظم، في الجلسة المخصصة للذكاء الاصطناعي، تأتي بمثابة استفزاز لدفع الحكومات إلى أن تفهم هناك، أن هذه المشكلة ستؤثر بشكل متزايد على حياة الناس أولاً وقبل كل شيء، ولهذا السبب، تحتاج إلى قواعد”.

وأوضح الأسقف، أن “مفهوم الإنسان ذاته موضوع على المحك بالنسبة لي. فالذكاء الاصطناعي بعد جزءاً من سياق أوسع، هو سياق الثقافة الرقمية والسيبرانية”. وتساءل: “ما هي النظرة إلى الإنسان ضمن هذه الثقافة وعن أي نوع من البشر ستتمخض؟”.

وأشار فيزيكيلّا إلى “إنها مسألة اقتصادية، دعونا لا ننسى أن كل ما هو موجود ويستخدمه الذكاء الاصطناعي مدرج في البورصة، لكن له تداعيات على الحياة الاجتماعية والشخصية”. واختتم بالقول، إنه “لهذا السبب، فإن حضور البابا سيكون استفزازا لوضع حد للأزمة، وإعادة كرامة الإنسان إلى المركز مرة أخرى”.