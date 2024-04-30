ماتّاريلا: العمل أساس هويتنا الديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالابريا ـ أكد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أن العمل هو حجر الأساس لهويتنا الديمقراطية.

وفي تصريحات خلال زيارته مقاطعة كالابريا (جنوب) الثلاثاء، أضاف الرئيس ماتّاريلا، أن “غدًا هو الأول من أيار/مايو، عيد العمال”، ولذلك، “فهو يوم جمهوريتنا التي أرادها الناخبون أن ترتكز على العمل تحديدًا. إنها لا تقوم على الامتيازات أو غيرها من الأسس الأخرى، بل على الجهد الشعبي الذي عماده عمل الجميع، وهو عنصر أساسي في هويتنا الديمقراطية”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى: “إنها ليست مجرد إشارة إلى قيم الحرية والمساواة، بل إلى نموذج اجتماعي حي، يتجه نحو التماسك والتضامن”، وبالتالي، “قادر على إزالة العقبات التي تقلل الفرص المتاحة للناس ومنع الممارسة الكاملة لحقوقهم”.

وأضاف ماتّاريلا، أن “العمل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفرد، بكرامته، ببعده الاجتماعي وبالمساهمة التي يمكن ويجب على كل فرد أن يقدمها للمشاركة في حياة المجتمع”، مبيناً أن “العمل ليس سلعة ذات قيمة في سوق السلع والتبادلات”.

وأردف رئيس الدولة، أن “الانسان عنصر أساسي في الواقع، لأنه بدون مساهمة الإبداع البشري سيكون العمل خاليًا من الاتساق والجودة”، بل أن “الارتباط مع تحقيق الشخصية الإنسانية على وجه التحديد، يمنح العمل معنى أكبر بكثير من الخير الاقتصادي، فهو يجعله عنصرًا مكونًا للمصير المشترك”.