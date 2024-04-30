أسقف إيطالي: الاقتصاد بدون أخلاقيات يولّد العنف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب أسقف إيطالي عن الاقتناع بأن، الاقتصاد الذي يفتقر إلى الأخلاقيات، لا يؤدي إلا إلى خلق العنف.

وفي حديث لدى حلوله الاثنين ضيفاً على (منتدى أدنكرونوس) الذي تقيمه المجموعة الإعلامية بمقرها في روما، الثلاثاء، قال رئيس المجمع البابوي للبشارة الجديدة، المونسنيور رينو فيزيكيلّا، “إن الاقتصاد بدون أخلاقيات يؤدي حتماً إلى العنف”، مبيناً أن “الأمر لا يتعلق بالعنف الناتج عن حوادث الوفاة أثناء العمل وحسب”، بل “العنف الممارس ضد كرامة العامل ذاتها”.

وأضاف الأسقف: “لا وجود للأخلاق في الاقتصاد اليوم”، إنه “اقتصاد لا يحترم الصفات المهنية المحددة للعامل، ولا يقدّر العميل ويعطي قيمة للآلة أكثر من الإنسان”.

وأشار فيزيكيلّا إلى أن “المشكلة تكمن في إن الاقتصاد الذي يهدف إلى الربح فقط وبشكل حصري، يضع نفسه بالفعل خارج أي بُعد اجتماعي، ويصطدم بمعايير المجتمع ذاته”.