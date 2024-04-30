مسؤول عسكري إيطالي: المجتمع متعدد الثقافات يشكك بمفهوم الوطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب مسؤول عسكري إيطالي، عن الاقتناع بأن “المجتمع متعدد الثقافات يضع مفهوم الوطن محل شكك”.

وخلال عرض كتاب “عكس الريح” لماتّيو سالفيني، في روما الثلاثاء، رد الجنرال روبرتو فاناتشي على سؤال عن رأيه بالهجرة غير النظامية، بالقول: “إذا أردنا أن نضمن لأوروبا مستقبلاً من الرفاهية والتنمية، فلابد من اتخاذ التدابير اللازمة”، ضد الهجرة.

وتساءل فانّاتشي: “لماذا تكون المجتمعات متعددة الثقافات أفضل من غيرها؟ إنه أمر يتعارض مع مفهوم الوطن، الذي يلتف فيه الجميع حول المبادئ نفسها ويكونون مستعدين للنضال من أجلها”، محذّراً من أن “في المجتمع المتعدد الثقافات، فيصبح مفهوم الأمة ذات السيادة موضع شك”.

وخلص المسؤول العسكري بالإشارة إلى أنه: “لا يمكن أن تكون هناك أي ظروف مخففة للتعددية الثقافية، ويجب أن تكون العدالة متساوية للجميع”، في إشارة إلى عادات مثل ارتداء الحجاب لدى المرأة المسلمة.

وكان الجنرال فانّاتشي قد أقيل يوم في آب/أغسطس العام الماضي من إدارته للمعهد الجغرافي العسكري إثر تأليفه كتاب: “العالم بالمقلوب”، الذي خلق موجة احتجاجات عمت البلاد، وأثارت المواقف الواردة فيه ردود فعل غاضبة من تيار اليسار، بينما لم يعبر نواب تياري اليمين واليمين المتطرف عن أي موقف، فيما قالت وزارة الدفاع إنها “ستشرع بإجراءات تأديبية بحقه”.

يذكر أن الكتاب الذي صدر في 10 آب/أغسطس، قدم مؤلفه، الرئيس السابق لفيلق نخبة المظليين، نفسه فيه على أنه “وريث يوليوس قيصر”. وقال: “أعزائي المثليين جنسيا، لستم طبيعيين، أعطوا أنفسكم عذراً”، مبدياً رفضه لـ”قواعد قابلة للنقاش بشأن الاندماج والتسامح التي تفرضها أقليات”، في البلاد.

كما هاجم فانّاتشي بعنف لاعبة الكرة الطائرة ذات الأصول الإفريقية، باولا إيغونو، عضو المنتخب الإيطالي، قائلا، إنها “تحمل الجنسية الإيطالية، لكن من الواضح أن ملامحها ليست إيطالية”.