فون دير لاين تدعو لحث العودة الطوعية للاجئين السوريين من لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيروت ـ دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى الحث على العودة الطوعية للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة اللبنانية الخميس، بمشاركة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن المفوضية الأوروبية ستعمد إلى تقييم “كيفية جعل مساعد الاتحاد الأوروبي أكثر فعالية للبنان، لاستقبال اللاجئين السوريين”.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن ما سلف ذكره، “يشمل فهم كيفية العمل على تبني نهج أكثر تنظيماً لعودة اللاجئين الطوعية إلى سورية”، وذلك “بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وتابعت السياسية الألمانية، أن “من الضروري في الوقت نفسه، تعزيز دعم المجتمع الدولي لبرامج الإغاثة الإنسانية والتعافي في سورية”. وأضافت: “نحن نتفهم في بروكسل التحديات التي يواجهها لبنان في استضافة اللاجئين السوريين وغيرهم من النازحين. ومن الضروري ضمان رفاهية المجتمعات المضيفة واللاجئين أنفسهم”.

وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه “منذ عام 2011، دعم الاتحاد الأوروبي لبنان بـ 2.6 مليار يورو، ليس ذلك للاجئين السوريين فقط، بل لأجل المجتمعات المضيفة أيضاً”، واختتمت مؤكدة، بأنه “سنواصل القيام بذلك”.