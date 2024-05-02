وزير خارجية عمان يستقبل دي مايو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-استقبل وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي اليوم الخميس الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو.

ووفق وزارة خارجية السلطنة، تناول اللقاء عددا من “جوانب التعاون القائم بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي بما في ذلك مجالات الأمن البحري والتعاون الفني والاقتصادي والثقافي، فضلا عن تأكيد الجانبين على اهتمامها بدعم تحرير التجارة بين دول الاتحاد ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تضمن النقاش “مواصلة العمل على بلوغ الهدف المشترك لإلغاء التأشيرات بين الجانبين”.

وبشأن الصراع الحالي في الشرق الأوسط، أشارت الوزارة إلى أنه جرى “تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي وحجم الدمار للبنية الأساسية والسكنية والمرافق العامة والخاصة وضرورة وقف هذه الحرب الغاشمة وتحمل اسرائيل مسؤولياتها”.

وأكد الجانبان على “حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى الحاجة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار المفروض على غزة للسماح بدخول كافة المساعدات الإغاثية”.