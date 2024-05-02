إيطاليا: طالبنا الاتحاد الأوروبي باحترام القانون الدولي لاستخدام الأصول الروسية المصادرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده طالبت بـ”الاحترام الكامل للقانون الدولي من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باستخدام الأصول المالية التي تمت مصادرتها من الاتحاد الروسي”.

وأضاف الوزير تاياني متحدثاً على طاولة العمل الخاصة بالشركات الإيطالية العاملة في روسيا، الخميس: “لقد تمسكنا بموقف إيجابي دائماً”، مشيراً إلى تبنّي “الحد الأقصى من الصرامة فيما يتعلق بالأموال المجمدة”.

وذكر تاياني الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، أن “إيطاليا التزمت موقفاً يتسم بالاتزان من ناحية الصراع بين روسيا وأوكرانيا”. وأردف: “فبينما ندعم حق أوكرانيا بالبقاء دولة حرة، نؤكد أن إيطاليا ليست في حالة حرب مع روسيا وأننا لن نرسل جنوداً إيطاليين أبداً”، إلى ساحات القتال هناك.