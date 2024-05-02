بروكسل تستضيف الاثنين منتدى الصناعات الدفاعية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تستضيف بروكسل يوم الاثنين المقبل منتدى الصناعات الدفاعية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

ووفق المذكر الصادرة بهذا الصدد، سيجتمع أكثر من 350 ممثلًا عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات دول الاعضاء والصناعات الدفاعية الأوروبية والأوكرانية “لتعزيز التعاون الصناعي الدفاعي” بين التكتل الموحد وأوكرانيا.

ويتم تنظيم هذا الحدث بدعم من الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي وجمعية الصناعات الجوية والأمنية والدفاعية في أوروبا.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبية والأوكرانية ومساعدة كييف في الحصول على “قدرات في مجالات ذات أولوية تحتاجها أوكرانيا بشدة: الدفاع الجوي والذخيرة والصواريخ والطائرات بدون طيار”.

يعد منتدى الصناعات الدفاعية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا “خطوة أولى ملموسة في تنفيذ الإستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية (EDIS) وجزءًا مهمًا من دعم الاتحاد الأوروبي الأوسع لأوكرانيا في كفاحها من أجل السيادة والحرية والاستقلال ضد الحرب العدوانية الروسية”.

وسيشارك الممثل الأعلى الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والمفوض لشؤون السوق الداخلية تييري بريتون إلى جانب وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر وكذلك وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني أولكسندر كاميشين.