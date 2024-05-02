بطريرك القدس للاتين: سبب فشل اتفاقيات السلام أنها محض نظرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال پييرباتيستا پيتساباللا، عن الاقتناع بأن السبب في فشل اتفاقيات السلام المتعلقة بالأراضي المقدسة أنها كانت “محض نظرية”.

وفي محاضرة ألقاها في جامعة اللاتيران الحبرية، الخميس، قال الكاردينال پيتساباللا، إن “جميع هذه الاتفاقيات قد فشلت حتى الآن في الواقع، لأنها كان يفترض أن تحل معضلة سنوات من المآسي، دون أن تأخذ بنظر الاعتبار العبء الهائل من الجروح، الألم، الاستياء والغضب الذي لا يزال قائما، والذي انفجر في الأشهر الأخيرة بطريقة عنيفة للغاية”.

ووفقا للبطريرك، فإنه “للنظر إلى المستقبل برجاء وسلام، لا بد من القيام بعملية تنقية للذاكرة”، فإن “الجراح، إذا لم يتم علاجها، تخلق موقف الضحية والغضب، مما يجعل المصالحة صعبة، إن لم تكن مستحيلة”.

وأشار پيتساباللا إلى أنه “طالما لم يتم تطهير الذاكرة المشتركة من جانب الجميع، وبدون أن يكون هناك اعتراف بالشرور التي ارتكبت وعانى منها الناس بشكل متبادل، وحتى تتم إعادة النظر بالعلاقات التاريخية، فإن جراح الماضي ستظل حِملاً على الأكتاف ومعياراً لتفسير العلاقات المتبادلة”.