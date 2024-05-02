ميلوني وعاهل الأردن يأملان نجاح جهود وقف إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني استعرضت وضيفها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، “الوضع في الشرق الأوسط”، حيث “أبديا الأمل بأن تنجح قريبا الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، بما يتماشى مع القرار رقم 2728 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأشارت المذكرة الصادرة في أعقاب اللقاء الذي جرى بمقر الحكومة (قصر كيجي) إلى أن الزعيمين “ركزا على الوضع الإنساني”، حيث أعربت ميلوني عن “تقديرها القوي للدور الحاسم” الذي تؤديه المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المجال، وأكدت “التزام إيطاليا بتقديم المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، وأيضا بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في الأردن”.

وأفادت المذكرة بأنه بالإشارة إلى إعلان قادة مجموعة السبع الصادر في 14 نيسان/أبريل الماضي، أكدت ميلوني مجددًا على “الحاجة إلى مواصلة العمل على وقف التصعيد على المستوى الإقليمي”.

كما ناقش الزعيمان “العلاقات الثنائية الممتازة التي تواصل تطويرها في كل القطاعات”.

وفي ختام اللقاء، قبلت ميلوني دعوة عاهل الأردن لزيارة عمّان، حسبما أعلنت رئاسة الوزراء الإيطالية.