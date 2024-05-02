الناتو: قلق بالغ إزاء أنشطة روسية خبيثة على أراضي الحلفاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس عن “القلق بالغ إزاء أنشطة روسية خبيثة مؤخرا على أراضي الحلفاء، بما في ذلك تلك التي أسفرت تحقيقات واتهام العديد من الأفراد فيما يتعلق بنشاط دولة عدائي يطال التشيك وإستونيا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والمملكة المتحدة”، في إشارة إلى عمليات تجسس وتضليل أعلنت عنها تلك الدول في الأيام الماضية.

ووفق البيان الصادر عن مجلس شمال الأطلسي حول “أنشطة روسية هجينة” في الآونة الأخيرة، “تعد هذه الحوادث جزءًا من حملة مكثفة من الأنشطة التي تواصل روسيا تنفيذها عبر المنطقة الأورو-أطلسية، بما في ذلك أراضي التحالف ومن خلال وكلاء” ويشمل ذلك “تضليل، تخريب، أعمال عنف، تدخل سيبراني وإلكتروني، حملات تضليل، وغيرها من العمليات الهجينة”، والتي “تشكل تهديدًا لأمن الحلفاء”، إلا أنها “لن تردع عن مواصلة دعم أوكرانيا”.

وأعرب البيان عن “مساندة الحلفاء المتضررين والتضامن معهم”، معلنا “العمل بشكل فردي وجماعي لمعالجة هذه الإجراءات” ومواصلة “التنسيق بشكل وثيق وتعزيز قدرتنا على الصمود وتطبيق وتعزيز الأدوات المتاحة لنا لمواجهة الأعمال الهجينة الروسية والتصدي لها”.