البابا فرنسيس يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبل البابا فرنسيس اليوم الخميس بالقصر الرسولي بالفاتيكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والوفد المرافق.

ووفق موقع أخبار الفاتيكان، فإن “اللقاء بين الرجلين، اللذين تربطهما علاقة صداقة منذ سنوات، دام قرابة العشرين دقيقة”.

ووصف مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني الحوار بأنه “تميز بالمودة”، لافتا إلى أن “علاقة الصداقة القائمة بين الحبر الأعظم والعاهل الأردني تعود إلى أول لقاء جمعهما في العام 2014 لمناسبة زيارة البابا فرنسيس الرسولية إلى الأرض المقدسة، والتي تضمنت أيضا محطة في العاصمة الأردنية عمان”.

وكما جرت العادة “ألقى البابا فرنسيس التحية على الوفد المرافق في ختام اللقاء كما تبادل الرجلان الهدايا”، حيث “سلّم الحبر الأعظم الضيف الأردني لوحة فسيفسائية تمثّل البركة التي يمنحها البابا في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وقد صُنعت في مشغل الفسيفساء في الفاتيكان، بالإضافة إلى مجلدات تضم الوثائق التي أصدرها فرنسيس خلال حبريته، فضلا عن رسالته لمناسبة اليوم العالمي للسلام 2024. أما العاهل الأردني فأهدى البابا منحوتة معدنية تتألف من أحرف عربية”.

وكان الملك عبد الله الثاني قد استقبل، في شهر آذار/مارس المنصرم، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر في قصر الحسينية في عمان، في إطار زيارة إلى المملكة الهاشمية الأردنية. خلال ذلك اللقاء “تم التأكيد على علاقة الصداقة القائمة بين البابا فرنسيس والعاهل الأردني، وسُلط الضوء على العلاقات الدبلوماسية الممتازة القائمة الكرسي الرسولي والأردن، والتي حملت ثماراً من التعاون خلال السنوات الثلاثين الماضية وسمحت بنمو الثقة المتبادلة”، وفق الكرسي الرسولي.