بوريل يثمن نيل صحفيي غزة لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إلى أن اختيار الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون أحداث غزة لنيل جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2024، تأتي كـ”إشادة على النحو الواجب” من جانب المنظمة الاممية “بشجاعة أولئك الذين فقدوا حياتهم أو عرضوها للخطر كل يوم”.

ولفت بوريل إلى أن “التقارير تفيد بأن أكثر من 100 إعلامي لقوا حتفهم في غزة خلال الأشهر السبعة الماضية”.

وأضاف “في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نكرم عمل الصحفيين الذي يجب حمايته في جميع الأوقات وفي كل مكان”، مجددا الإدانة لـ”أعمال العنف ومحاولات تقييد حرية الإعلام”.

وقال: “يتعرض الصحفيون للخطر أثناء نقل الأخبار عن حرب روسيا ضد أوكرانيا أو ميانمار والسودان وأماكن أخرى”.

وجاء منح الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون أحداث غزة لنيل جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية بناءً على توصية هيئة تحكيم دولية مؤلفة من مهنيين عاملين في مجال الإعلام.

وقال رئيس الهيئة موريسيو ويبل: “في هذه الأوقات التي يسودها الظلام واليأس، نود أن نبعث برسالة تضامن وتقدير قوية إلى هؤلاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. إننا، كبشرية، مدينون بالكثير لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير”.

بدورها المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، قالت إن الجائزة “تُثني كل عام على بسالة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا محفوفة بالصعوبات والمخاطر. وتذكرنا الجائزة، مرة أخرى هذا العام، بأهمية العمل الجماعي لضمان استمرار الصحفيين في جميع أنحاء العالم في القيام بعملهم البالغ الأهمية المتمثل في توفير المعلومات والتحقيق”.