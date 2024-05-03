بلينكن يشيد بـ “قيادة بولندا في الناتو ودعمها متعدد الأوجه لأوكرانيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- حيا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “قيادة بولندا في حلف شمال الأطلسي ودعمها الملتزم والمتعدد الأوجه لأوكرانيا، وتفانيها في الدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان”.

جاء ذلك في رسالة تهنئة نشرها موقع وزارة الخارجية الامريكية بمناسبة يوم الدستور في بولندا، وهو أول دستور حديث في أوروبا قبل 233 عاما، أشار فيها بلينكن إلى أن هذا العام يواكب الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانضمام بولندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي “في غضون خمسة وعشرين عامًا فقط، تطورت بولندا من دولة تتطلع إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى دولة تُظهِر قيادة قوية على الجناح الشرقي للحلف، مما يساعد في رسم المسار للسنوات الخمس والسبعين المقبلة للحلف”، ملفتا إلى “إن احتضان بولندا لأكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا” ستبقى “بمثابة شهادة دائمة على لطف وكرم الشعب البولندي”.