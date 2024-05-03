مسؤول عسكري إيطالي: الجيش بحاجة لمراجعة لتغير السيناريوهات والتهديدات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس أركان الجيش في مناسبة الذكرى الـ 163 لتأسيسه، أن القوات المسلحة بحاجة إلى “مراجعة من زوايا مختلفة”، نظرا لتغير “السيناريوهات والتهديدات”، وأيضا لمواكبة “احتياجات دول حلف شمال الاطلسي الأخرى”.

وقال الجنرال كارميني ماسيللو إنه “قبل كل شيء، يجب الإسراع في إعادة النظر بأنظمة الأسلحة الرئيسية، تعزيز الأدوات وتكييف الهياكل والإجراءات المستخدمة، لأننا لا نعرف ما هو القادم”، وبينما “تقوم السياسة والدبلوماسية بعملها، يجب علينا أن نلتزم بالاستعداد، على أمل ألا نضطر أبدًا إلى اتخاذ أي تحرك”.

وحسب المسؤول العسكري، فإنه “ينبغي أن تصبح إيطاليا دولة ذات قدرة ردع حقيقية وذات مصداقية”.

وأشار رئيس أركان الجيش إلى أن الحرب في أوكرانيا “غيرت النماذج على أرض الواقع: لقد عدنا إلى المقارنة بين الوحدات الآلية والمدرعة، استخدام المدفعية والدبابات والآلات المتخصصة للتنقل والحركة المضادة وحتى إلى نظام الخنادق”، فـ”بالنسبة لنا كأوروبيين، بعد سنوات من المشاركة في بعثات حفظ السلام، كان الأمر مدمرا. يضاف إلى ذلك الاستخدام المكثف للطائرات بدون طيار وأهمية مجالات جديدة كالحرب السيبرانية والمعلومات المضللة لتوجيه الرأي العام واستهداف معنويات المقاتلين”.

ووفقا لماسيللو، فإن الحرب في أوكرانيا “غيرت النماذج على أرض الواقع: لقد عدنا إلى المقارنة بين الوحدات الآلية والمدرعة، إلى استخدام المدفعية والدبابات والآلات المتخصصة للتنقل والحركة المضادة. وحتى الخنادق بالنسبة لنا نحن الأوروبيين، الذين أتينا من سنوات من بعثات حفظ السلام، كان الأمر مزعجًا، يضاف إلى ذلك الاستخدام المكثف للطائرات بدون طيار وأهمية المجالات الجديدة، والحرب السيبرانية، والمعلومات المضللة لتوجيه الرأي العام ومعنويات المقاتلين المعلوماتية. أمر أساسي، يجب أن نجهز أنفسنا لتغييرات كبيرة في الطريقة التي نقاتل بها”.

وأضاف: “للأسف ولمدة طويلة جدًا، لم يتم اعتبار الجيش قوة مسلحة تكنولوجية. ومن الضروري بالأحرى مواكبة الوسائل المتاحة لخصوم محتملين وردم الفجوة مع البحرية والسلاح الجوي. نحن بحاجة إلى اختصار الوقت الذي يستغرقه تحديد تقنيات لازمة، وإزالة البيروقراطية والتكيف مع سرعة عالم يتطور”.

ونوه رئيس أركان الجيش بأن “القوة العاملة ليست كافية، وسيناريو الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة يعلماننا أن هناك حاجة إلى كتلة، لأن القوات تتآكل ويجب أن تتجدد: وهي مشكلة يمكن معالجتها بالطرق التقليدية، حتى من خلال زيادة متواضعة في حجم القوات المسلحة الفردية بما لا يقل عن 10 آلاف جندي إضافي، كما ذكر الأدميرال كافو دراغوني (رئيس أركان الدفاع) والتي يجب حتماً أن تكون مصحوبة بقوة احتياط لزيادة العدد عند الحاجة”.