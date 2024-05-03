ماتّاريلا: الجيش عنصر أساسي في الواقع الجيوسياسي الراهن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعتبر رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتّاريلا أن “الواقع الجيوسياسي” الراهن حيث “تقوض الصراعات والحروب السلام وتهدد الآن بشكل مباشر حريات وأمن أوروبا نفسها، يؤكد الجيش نفسه كعنصر أساسي في أداتنا العسكرية، دفاعًا عن الجمهورية وقيمها ودعم الاستقرار والتعايش الدوليين”.

جاء ذلك في رسالة اليوم الجمعة إلى رئيس أركان الجيش الجنرال كارميني ماسيللو بمناسبة الذكرى الـ 163 لتأسيس الجيش الإيطالي.

وأعرب رأس الدولة الإيطالية عن “امتنان الدولة إلى النساء والرجال في القوات المسلحة المنخرطين في إيطاليا وخارجها بالإضافة إلى التعبير عن التقدير لذكرى الذين سقطوا من أجل إيطاليا”.

وأردف أن “الاحترافية والحس الإنساني والتفاني غير المشروط” لرجال ونساء الجيش في “حماية مجتمع مواطنيهم والنظام الدولي هي ما يميز خدمتهم لوطنهم. أيها الضباط وضباط الصف والخريجون والمجندون والمدنيون في الجيش، في هذا اليوم الاحتفالي، لكم ولعائلاتكم أحر التهاني وأطيب التمنيات”.