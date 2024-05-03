وزير الدفاع الإيطالي: تغيّر العالم يفرض تكييف قواتنا المسلحة معه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، إن “العالم قد تغيّر فجأة وعلينا أن نكيِّف قواتنا المسلحة وجيشنا”، مبيناً أن “تحدي التغيير هو الأصعب، لأنه يرتبط بكل واحد منا وبطريقة تفكيرنا أيضاً”.

وقبل أن يستهل كلمته خلال حفل الذكرى الـ163 لتأسيس الجيش، المقام في روما الجمعة، رفع الوزير كروزيتّو، الشكر لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني “التي نتشرف بحضورها اليوم”. وأشار إلى أن “التكيف أمر صعب، لكن تحدي التغيير لا يتعلق بالدفاع فحسب، بل بالبرلمان والحكومة أيضًا، إذ يتعين عليهما تعديل الطريقة التي نتعامل بها مع العالم”.

وذكر الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، أن “العالم الذي نشهده، اعتقدنا أن الحروب والحاجة إلى إعداد دفاعي لمواجهة الصراعات الدائرة فيه، ستختفي منه، إلا أننا نقف أمام تحدٍ للتغيير يرتبط وثيقاً بالقوات المسلحة والمؤسسات، بل وبالصناعة والطريقة التي تتعاون بها مع الدفاع أيضاً”. واختتم بالقول إن “علينا أن نحث الخطى”.