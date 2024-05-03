إيطاليا: ارتفاع إصابات ووفيات كوفيد الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، ارتفاع حالات العدوى والوفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.

وجاء في النشرة الأسبوعية لوزارة الصحة، أن “في الفترة بين 25 نيسان/أبريل و1 أيار/مايو، تم تسجيل 618 حالة إصابة جديدة”، وذلك “بزيادة بنسبة 17% مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما سجّلت 528 إصابة، فضلا عن “9 وفيات، أي بزيادة بـ28.6% مقارنة بالأسبوع السابق”، الذي شهد تسجيل 7 ضحايا.

وذكرت النشرة، أنه “بالاستناد إلى 76,553 تحليل كشف عن العدوى تم إجراؤها، بفارق نسبة 23.9% مقارنة بالأسبوع السابق (أجري 100,622 تحليلا)، بلغ معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 0.8%”، أي “بزيادة بحاصل 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما تم تسجيل فارق بـ0.5%.

وأشارت نشرة الوزارة إلى “استقرار حالات الاستشفاء، إذ بلغ معدل شغل الأسرّة في المجال الطبي حتى الأول من أيار/مايو 0.9% (542 شخصاً أدخلوا إلى المستشفى)”، وذلك “مقارنة بنسبة 0.9%، أي دخول 570 شخصاً إلى المستشفى حتى الـ24 من نيسان/أبريل”.

أما بشأن أقسام العناية المركزة “فقد بلغ معدل إشغال أسرّتها حتى 1 أيار/مايو 0.2%”، مع إدخال 18 شخصاً، مقارنة بـ0.2% (أي 19 حالة دخول للمستشفى) حتى 24 نيسان/أبريل” الماضي.