كونتي: لا اتفق مع تصريحات ماكرون عن أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية المعارضة، رئيس الوزراء الأسبق، جوزيبي كونتي أنه “لا يتفق” مع تصريحات الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون عاد فيها الأخير مجددا لطرح فرضية إرسال قوات لأوكرانيا في حال اختراق القوات الروسية لخطوط الجبهة.

وقال كونتي، الذي انتقد في أكثر من مناسبة تسليح الغرب لأوكرانيا كونه يطيل أمد الحرب بدلا من الدفع نحو مفاوضات سلام بين الكرملين وكييف، “عملت مع الرئيس ماكرون لمدة ثلاث سنوات. لديه عيوب وميزات من بينها أنه ليس منافقاً، على العكس من حكامنا الذين يسخرون مِنّا”، في إشارة إلى حكومة يمين الوسط الحالية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وأضاف، في تصريح للقناة السابعة الخاصة (La 7) “أنا لا أتفق مع ماكرون وسيكون خطأً فادحًا للغاية، فهو يقول: انظروا، إذا كنا اخترنا هذه الاستراتيجية العسكرية لاضطررنا إلى إرسال قوات” إلى أوكرانيا

ورأى كونتي أن “السبيل الوحيد للخروج هو المفاوضات، لكن كلما مر الوقت، كلما تفاقم الموقف غير المعقول لحكامنا وأصبحنا أكثر ضعفا في مفاوضات محتملة مع (رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين”.