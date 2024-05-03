رئيس النواب الإيطالي: ضرورة ضمان سلامة القُصر من جرائم الجنس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ شدد رئيس مجلس النواب الايطالي، لورينزو فونتانا، على ضرورة ضمان سلامة القاصرين من جرائم المرتبطة بالجنس.

جاء ذلك في رسالة بعثها إلى المشاركين بندوة: “كرامة الأطفال في العالم الرقمي”، التي أعدتها مؤسسة (SOS Telefono Azzurro Ets)، بالتعاون مع السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي ومؤسسة الطفل، بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال ونشر المواد الإباحية عنهم.

وقال فونتانا في رسالته التي تُليت في الاجتماع الملتئم منذ صباح الجمعة في روما، إن “شبكة الإنترنت تمثل حقيقة رائعة بالنسبة للأطفال والمراهقين، إذ توفر لهم فرص اللعب، التواصل، التعبير عن آرائهم، فضلا عن تنشئة اجتماعية لا حصر لها”.

وأشار إلى أنه “لسوء الحظ، فإن الأخطار التي قد يواجهها القصر عديدة وخطيرة بالقدر نفسه”، وبالتالي “فإن اجتماع اليوم يشكل فرصة ثمينة لجذب الاهتمام بشكل كبير إلى دراما الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت وصونهم منه”.

وذكر رئيس مجلس النواب، أنه “وفقاً لما تشير إليه أحدث التحقيقات، فإن هذه ظاهرة آخذة بالتوسع على نطاق عالمي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية مستهدفة لمكافحتها بفعالية”، موضحاً أن “مكافحة هذه الجريمة البغيضة تنطوي على تحديات غير مسبوقة، وبشكل خاص في ظل الاستخدام المتزايد للاتصالات المشفرة على نطاق واسع، مما يزيد من صعوبة تحديد المسؤولين ومعاقبتهم”.